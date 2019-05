Momenti di grande paura per una famiglia milanese. Lunedì un ragazzo di 14 anni ha ingerito dell’acido dopo aver ordinato una gazzosa in un bar in zona Porta Venezia: appena dato il primo sorso ha iniziato a sentirsi male.



A raccontare quegli attimi terribili a “Pomeriggio Cinque” c’è il papà del ragazzo, che spiega nei dettagli ciò che è successo: “Dovevamo andare in piscina, ma c’era troppa gente e così ce ne siamo andati. Entrati in un bar per prendere qualcosa da bere, abbiamo ordinato questa gazzosa”.



La bottiglietta che ha portato la cameriera però non si apriva facilmente: “Aveva il tappo a vite, ma era durissimo, solo io sono riuscito ad aprirle. Mi ero già insospettito, ma una volta letta la data di scadenza, giugno 2022, ci siamo tranquillizzati”.



Invece è bastato un sorso e la situazione è precipitata: “E' scappato in bagno riuscendo a sputare la sostanza corrosiva, fortunatamente l’ambulanza è arrivata subito”. Le condizioni dell’adolescente, ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli con lesioni all’esofago, stanno migliorando.