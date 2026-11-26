A sinistra il luogo dell'omicidio, a destra la vittima Andrea Bossi © Tgcom24
La Corte d'Appello ha confermato la condanna all'ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, imputati per l'omicidio di Andrea Bossi, il 26enne orafo ucciso nella sua abitazione a Cairate, nel Varesotto, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024. La sentenza di secondo grado è stata pronunciata mercoledì 25 novembre e conferma anche l'aggravante della premeditazione riconosciuta in primo grado dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio il 16 dicembre 2025.
I due avrebbero abito seguendo un piano premeditato
Secondo la ricostruzione accusatoria, i due giovani avrebbero agito insieme sulla base di un piano premeditato, con l'obiettivo di impossessarsi dell'oro custodito nell'abitazione della vittima e di sottrargli gioielli e denaro, utilizzando anche le sue carte. Carolo conosceva Bossi, mentre Caglioni non aveva mai avuto rapporti diretti con il 26enne. Uno degli aspetti centrali del processo è stato il reciproco scarico di responsabilità tra i due imputati, le cui versioni dei fatti sono risultate in più punti contraddittorie.
Gli accertamenti
A sostenere il quadro accusatorio anche gli accertamenti scientifici, tra cui le impronte rilevate nell'abitazione dai carabinieri del Reparto operativo di Varese, illustrate durante il dibattimento nell'aprile 2025, che hanno contribuito a ricostruire la presenza di due persone nella casa al momento del delitto.
La condanna all'ergastolo
Nel corso della requisitoria, la sostituta procuratrice generale Maria Saracino aveva chiesto l'ergastolo per Carolo e una riduzione della pena a 26 anni per Caglioni, attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La Corte ha confermato la pena massima per entrambi. Si è invece riservata di valutare la richiesta di ammissione alla giustizia riparativa presentata da Caglioni il 23 novembre. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro il 25 gennaio.