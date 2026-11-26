Secondo la ricostruzione accusatoria, i due giovani avrebbero agito insieme sulla base di un piano premeditato, con l'obiettivo di impossessarsi dell'oro custodito nell'abitazione della vittima e di sottrargli gioielli e denaro, utilizzando anche le sue carte. Carolo conosceva Bossi, mentre Caglioni non aveva mai avuto rapporti diretti con il 26enne. Uno degli aspetti centrali del processo è stato il reciproco scarico di responsabilità tra i due imputati, le cui versioni dei fatti sono risultate in più punti contraddittorie.