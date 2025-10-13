Operaio muore colpito da un tornio nel Bolognese

Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. La vittima, originaria del Bangladesh, era regolarmente residente in Italia. Da una prima ricostruzione, la vittima stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario gli sarebbe finito sulla testa. Dopo l'allarme dei colleghi è intervenuto il 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della medicina del lavoro dell'Ausl.