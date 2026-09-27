Operaio morto al Colosseo, tra gli indagati anche il cognato della vittima

Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti. Ha riferito di non avere visto la caduta: lui e un altro operaio si trovavano in un’altra zona della struttura, impegnati su un carrello elevatore. Sarebbe stato il rumore dell’impatto a farli accorrere e a comprendere immediatamente quanto era accaduto. Una ricostruzione che gli investigatori stanno confrontando con gli altri elementi raccolti, a partire dalle immagini delle telecamere e dai rilievi eseguiti nel punto della caduta. Lui e l’altro operaio presenti nel cantiere erano infatti indicati come figure con compiti di preposto alla sicurezza. Moretti, invece, si trovava da solo mentre eseguiva un lavoro in quota, circostanza che pone un interrogativo sulle procedure concretamente adottate: gli accertamenti dovranno stabilire chi fosse incaricato di assisterlo e quali disposizioni fossero state impartite per quell’intervento.