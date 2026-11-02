Pier Paolo Pasolini, la procura di Roma apre una nuova indagine | Il legale: "Nuovi elementi decisivi, ora chi sa parli"

Una nuova indagine sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini è stata avviata dalla procura di Roma. Il regista e letterato venne ucciso all'Idroscalo di Ostia la notte tra l'1 e il 2 novembre 1975, esattamente 51 anni fa. Il fascicolo di indagine è stato aperto alla luce di un esposto depositato a piazzale Clodio dall'avvocato Stefano Maccioni, già difensore di uno dei cugini del poeta e scrittore e ora avvocato dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Il procedimento è ora stato affidato al sostituto procuratore Silvia Santucci. Già nel 2016 e nel 2023 erano state presente istanze di riapertura delle indagini, ma entrambe erano alla fine state respinte dai magistrati capitolini.