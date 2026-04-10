Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Natale Hjorth

È definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena, mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell'aggravante per i soli profili civili.