10 anni, 11 mesi e 25 giorni

Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Natale Hjorth

Il cittadino americano aveva ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nel luglio del 2019 a Roma

10 Apr 2026 - 19:07
© ansa

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È definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena, mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell'aggravante per i soli profili civili.

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