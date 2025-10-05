Logo Tgcom24
Omicidio nell'Agrigentino, ucciso un 40enne incensurato

05 Ott 2025 - 01:30
© Ansa

Un uomo di 40 anni, Alfonso Spalma, è stato ucciso con un'arma da fuoco nel rione Le Cannelle di Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Il cadavere è stato trovato sotto un Fiat Fiorino che sembrava accostato lungo la strada. I primi a intervenire sul posto, per quello che sembrava essere stato un incidente stradale, sono stati personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno subito chiamato i carabinieri. Il 40enne, incensurato, aveva un fucile da caccia che non ha esploso nessun colpo. La vittima, che a Le Cannelle aveva un gregge, in inverno, produceva latte e formaggi, mentre d'estate lavorava come cameriere nei ristoranti.

