Oderzo (Treviso), 52enne accoltella un'avvocatessa e si suicida

A Oderzo (Treviso) un 52enne è stato trovato morto nella sua abitazione, probabilmente suicida.

Poco prima, infatti, l'uomo aveva ferito a coltellate un'avvocatessa, Meri Zorz, 50enne nel corso di un incontro nello studio legale della donna a Oderzo. La vittima, soccorsa e ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.