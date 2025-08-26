Ocean Viking, la Procura di Siracusa apre un'inchiesta sugli spari

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto in acque internazionali alla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée. L'imbarcazione, con 87 migranti a bordo, è stata bersagliata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica. La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica, che ha eseguito i primi rilievi sulla nave e raccolto le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono stati posti in quarantena.