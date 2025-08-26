Logo Tgcom24
DISPOSTI I RILIEVI SULLA NAVE

Ocean Viking, la Procura di Siracusa apre un'inchiesta sugli spari

26 Ago 2025 - 18:30
La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto in acque internazionali alla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée. L'imbarcazione, con 87 migranti a bordo, è stata bersagliata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica. La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica, che ha eseguito i primi rilievi sulla nave e raccolto le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono stati posti in quarantena.

