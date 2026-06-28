Neonazista brasiliano arrestato in provincia di Pavia

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Arrestato in provincia di Pavia il brasiliano Joao Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol con un mandato di arresto preventivo emesso dal tribunale federale di Florianopolis, nello Stato di Santa Catarina. Correa è indagato per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista ed è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009 nello Stato del Paranà, dove lavorava come personal trainer.
Nel 2022 era già stato arrestato per appartenenza a una cellula neonazista nello Stato di Santa Catarina; all'epoca il gruppo era descritto dalla procura locale come caratterizzato da "forte esaltazione dell'ideologia fascista e apologia del nazismo". Secondo il responsabile delle indagini della polizia federale brasiliana, Umberto Ramos Umberto Ramos, presente a Roma, l'uomo sarà detenuto in un carcere milanese in attesa dell'espletamento delle procedure di estradizione, che potrebbero richiedere da sei mesi a un anno.