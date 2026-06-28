Neonazista brasiliano arrestato in provincia di Pavia

Nel 2022 era già stato arrestato per appartenenza a una cellula neonazista nello Stato di Santa Catarina; all'epoca il gruppo era descritto dalla procura locale come caratterizzato da "forte esaltazione dell'ideologia fascista e apologia del nazismo". Secondo il responsabile delle indagini della polizia federale brasiliana, Umberto Ramos Umberto Ramos, presente a Roma, l'uomo sarà detenuto in un carcere milanese in attesa dell'espletamento delle procedure di estradizione, che potrebbero richiedere da sei mesi a un anno.