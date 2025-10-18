Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: morta donna incinta, dispersi bimbi

Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Lo afferma l'Unicef facendo riferimento all'imbarcazione di migranti che si è capovolta venerdì in area Sar maltese a circa 50 miglia a sud est dell'isola, dove sono stati portati i superstiti e l'unico corpo recuperato. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta al largo di Lampedusa. Finora undici persone, compresi quattro bambini che viaggiavano da soli, sono state soccorse dalla Guardia costiera italiana.