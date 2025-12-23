Luminarie, eventi, addobbi di Natale: i Comuni spendono quasi 400 milioni

Luminarie, eventi, mercatini e addobbi di Natale: sono 5.084 le amministrazioni comunali (il 64,4% del totale) che durante le festività fanno investimenti per abbellire la città con una spesa di 397,4 milioni. Emerge da uno studio di Jfc. Oltre alle spese per illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli etc. (circa 274 milioni), infatti, vi è anche una spesa accessoria data dal costo extra da sostenere per il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d'ufficio, etc) e per l'energia elettrica (24,9 milioni). Al top della spesa Napoli con un investimento di 4,8 milioni.