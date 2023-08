Napoli, sgominata banda delle rapine: anche 11 in una sola sera

Sgominata a Napoli una banda di rapinatori: 4 persone arrestate.

Ventisette rapine tra tentate e riuscite, in una sola sera erano riusciti a mettere in atto ben 11 colpi, vittime i commercianti nelle province di Napoli e Caserta. In quattro, tutti tra i 20 e i 30 anni, già noti alle forze dell'ordine e tutti di Sant'Antimo (Napoli), sono stati arrestati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.