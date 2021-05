Napoli, positivo compie 18 anni al Covid hospital: medici e infermieri gli organizzano una festa

Si è trovato in ospedale nel giorno del suo 18esimo compleanno Antonio, un ragazzo di Castellammare di Stabia (Napoli). Positivo al coronavirus, è ricoverato presso il Covid Hospital di Boscotrecase. Per permettergli, anche se in un contesto un po' particolare, di festeggiare questo importante traguardo, medici e infermieri hanno organizzato un piccolo party a sorpresa. Torta, candeline, palloncini e, soprattutto, affetto. "Grazie per aver reso speciale il giorno del 18esimo compleanno di mio figlio. Voglio ringraziare tutti voi, angeli mascherati, per quello che fate", è il messaggio della mamma del ragazzo nei confronti del personale sanitario.