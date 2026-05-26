A Torre Del Greco

Napoli, ha la patente revocata e all'alt dà i dati del fratello: arrestato

I carabinieri non si sono fatti ingannare, l'accusa nei suoi confronti è quella di falsa attestazione a pubblico ufficiale

26 Mag 2026 - 10:08
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© Carabinieri

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I carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto, peccato che avesse la patente revocata. Ma lui non ci ha pensato due volte. Alla richiesta dei militari dell’Arma di fornire le sue generalità, ha risposto dando quelle del fratello. Accade a Napoli, per la precisione a Torre del Greco. I carabinieri però non si sono fatti ingannare. Hanno capito il trucco e per lui è scattato l’arresto: l’accusa per il 46enne è quella di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Adesso è in attesa di giudizio. Il fratello e le sue tasche sono salvi.

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