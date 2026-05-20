Napoli, crolla una parte della Vela Rossa di Scampia

Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura, disabitata, era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti ma un palazzo adiacente, nella zona di via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.