Napoli, crolla una parte della Vela Rossa di Scampia

Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura, disabitata, era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti ma un palazzo adiacente, nella zona di via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
La demolizione della Vela Rossa a Scampia è iniziata ufficialmente il 17 dicembre 2025. L'abbattimento dell'edificio (noto anche come Vela D) rientra nel piano di riqualificazione "ReStart Scampia" del Comune di Napoli e segue l'abbattimento della Vela Gialla, avvenuto nell'estate del 2025.