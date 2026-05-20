Era in fase di abbattimento

Napoli, crolla una parte della Vela Rossa di Scampia

Era totalmente disabitata. Non ci sono feriti. Evacuato a scopo precauzionale un palazzo adiacente

20 Mag 2026 - 00:15
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Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura, disabitata, era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti ma un palazzo adiacente, nella zona di via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

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La demolizione della Vela Rossa a Scampia è iniziata ufficialmente il 17 dicembre 2025. L'abbattimento dell'edificio (noto anche come Vela D) rientra nel piano di riqualificazione "ReStart Scampia" del Comune di Napoli e segue l'abbattimento della Vela Gialla, avvenuto nell'estate del 2025. 

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