Napoli, 12enne accoltellato all'addome: ricercato un coetaneo

Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di martedì 4 agosto da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania. Il minore ha riportato due ferite da arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23 nel rione Conocal in via del Flauto Magico. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.