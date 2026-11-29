"La critica, anche severa, dei provvedimenti giudiziari appartiene alla democrazia; altra cosa sono l'attacco personale, la delegittimazione della magistratura e le pressioni sull'esercizio della funzione. L'indipendenza deve essere preservata anche nella formazione del giudizio rispetto ai processi mediatici e alla costruzione, fuori dal processo, di giudizi anticipati su fatti e persone. Anche i magistrati devono contribuirvi attraverso sobrietà, rigore e rifiuto di ogni protagonismo". Questo un passaggio della mozione dell'Anm approvata all'unanimità al congresso dell'Associazione a Napoli. "L'indipendenza - si prosegue - va garantita anche all'interno degli uffici, nell'esercizio delle funzioni e nel governo autonomo, difendendo ciascun magistrato da ogni influenza, pressione o condizionamento indebito".