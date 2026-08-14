Morto l'ex senatore Vito Gruosso, aveva 78 anni

Il presidente Marcello Pittella, in una nota, "esprime" il suo cordoglio e quello del Consiglio regionale della Basilicata per la scomparsa di Vito Gruosso, morto ieri a 78 anni. "Leader sindacale (con la Cgil, ndr) e senatore della Repubblica, Gruosso - ricorda Pittella - ha vissuto la politica e l'azione sindacale con una costante attenzione al lavoro e ai diritti. Ha saputo tenere insieme la forza delle idee e la concretezza dell'azione, misurandosi con le grandi questioni del suo tempo e mettendo sempre al centro le persone, il lavoro e le prospettive di sviluppo dei territori. Alla famiglia e a quanti gli sono stati vicini rivolgo il mio pensiero".