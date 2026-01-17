Calcio in lutto: morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

Se n'è andato nelle scorse ore Rocco Commisso, 76enne imprenditore americano di origini italiane. Dal 2019 aveva rilevato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle. La sua fortuna è stato il colosso delle comunicazioni via cavo Mediacom. Era nato in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica. A 12 anni partì per la Pennsylvania