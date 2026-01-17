Logo Tgcom24
NEGLI STATI UNITI

Calcio in lutto: morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

17 Gen 2026 - 07:07
© afp

Se n'è andato nelle scorse ore Rocco Commisso, 76enne imprenditore americano di origini italiane. Dal 2019 aveva rilevato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle. La sua fortuna è stato il colosso delle comunicazioni via cavo Mediacom. Era nato in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica. A 12 anni partì per la Pennsylvania

