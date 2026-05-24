Morto Maurizio Gozzelino, addio al padre del "Crodino"

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È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del "Crodino" aveva 91 anni. La notizia della scomparsa dell'imprenditore è stata resa nota dal Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola a cui il celebre "analcolico biondo" deve il nome. Nato a Saluzzo, nel Cuneese, nel 1935, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio. Lì mise a punto il mix di erbe aromatiche che avrebbero dato vita, successivamente, alla ricetta del celebre aperitivo. La produzione della bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Alla fine del 2023 la produzione del "Crodino" è stata spostata da Crodo a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.
Il ricordo del Centro studi: "Gozzelino persona colta"
L'istituto Piero Ginocchi di Crodo lo ricorda come una persona "affidabile, un abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista". Gozzelino, nel 2021, era diventato cittadino onorario di Crodo. Le esequie del padre dell'"analcolico biondo" si svolgeranno martedì 26 maggio a Rivoli, nel Torinese, alle ore 10 nella parrocchia di Sana Maria della Stella.