Morto il giornalista Piero Antonio Toma

Trasferitosi presto a Napoli, si era laureato e aveva cominciato l'attività giornalistica che lo aveva portato a essere assunto prima alla Tirrenia, dove fu capo ufficio stampa, e poi alla Finmare, a Roma, con lo stesso incarico. Conclusa l'esperienza nel settore pubblico, Toma era tornato a Napoli dove era diventato intanto corrispondente per "Il Sole 24 Ore". Pioniere di tante iniziative innovative nel settore culturale e della comunicazione, nel 1984 aveva fondato, insieme con il collega Antonio Filippetti e il grafico Vittorio Bongiorno, Informedia, un'agenzia di servizi per l'informazione. Questa, una cooperativa, fu la prima realtà campana a fornire una rassegna stampa privata alle aziende. Successivamente, l'agenzia ha pubblicato alcuni periodici tra cui la rivista a colori "Napoli Guide".