Modena, Tajani sente Piantedosi: aggressione brutale e violenta, prego per tutti i feriti

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per avere approfondimenti sul grave episodio avvenuto a Modena. Lo ha scritto Tajani in un messaggio su X. "Prego per la salute di tutti i feriti. Alcuni di loro purtroppo sono in gravi condizioni", ha affermato il ministro. Tajani ha sottolineato che "per fortuna l'autore di questa violenta e brutale aggressione è stato fermato". Il vicepremier ha quindi ringraziato le forze dell'ordine "per il loro lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini", definendole "uomini e donne che ogni giorno con coraggio mettono a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra".