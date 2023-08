Sassuolo (Modena), cerca lavoro come tata: "200 euro se ti vesti sexy"

Dipende da come vai vestita

L'approccio è cominciato da una normalissima offerta di lavoro come babysitter: dal dialogo che ne è seguito l'interlocutore, spacciandosi per una ragazza che aveva in precedenza lavorato per lo stesso datore di lavoro, le propone un lavoro per le pulizie, per un paio d'ore, due volte alla settimana. "Si parte da 10 euro l'ora - si legge nei messaggi - poi se a te interessa guadagnare di più c'è la possibilità di farti guardare mentre pulisci e là fai te il prezzo. Dipende da come vai vestita. E riesci anche in un'ora a prendere 200 euro".