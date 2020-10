Misure anti-Covid, verso stretta su orari locali ma solo in alcune aree

Ansa

Sì alla stretta sulla movida ma in maniera localizzata. E' una proposta delle Regioni al vaglio del governo per un possibile accordo sulle misure anti-Covid in vista del prossimo dpcm. La chiusura dei locali alle 22 o alle 23 potrebbe così non essere generalizzata ma applicata solo in alcuni quartieri o zone delle città. La decisione verrebbe presa in base all'andamento dei contagi e ai rischi di assembramento.