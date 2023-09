Minturno (Latina), spara a due condomini con fucile subacqueo: denunciato

I carabinieri della stazione di Scauri di Minturno (Latina) hanno denunciato un 48enne, in cura presso una struttura sanitaria di salute mentale di Formia, per avere sparato una fiocina con un fucile subacqueo pneumatico in direzione di due persone senza comunque raggiungerli.

L'episodio è avvenuto al culmine di una lite condominiale per futili motivi. L'arma e ulteriori 10 fiocine sono state sottoposte a sequestro.