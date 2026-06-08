Milano, 27enne tetraplegico vive in ospedale da tre anni: sarà presto accolto in una comunità

Come racconta l'edizione milanese del quotidiano, Alex è andato via dal Gambia da giovanissimo: ha attraversato l'Africa, è arrivato in Libia, poi il Mediterraneo e l'Italia. È rimasto tetraplegico nel 2020, dopo aver subito un'aggressione in corso Como, a Milano. È proprio in quell'occasione che ha fatto il suo ingresso al Niguarda per la prima volta. Dopo interventi, riabilitazione ed esercizi, il giovane ha riconquistato l'uso delle braccia. "Mai avrei pensato che potesse recuperare una simile autonomia. Ci siamo commossi e affezionati tutti", ha aggiunto Spinelli.