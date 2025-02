La Corte di Assise di Milano ha assolto per vizio totale di mente Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di aver ucciso la madre Fiorenza. La donna, ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi, fu colpita con un manubrio da palestra nella sua abitazione nel dicembre del 2023. La Corte di Assise ha accolto le richieste del pm Ilaria Perinu e della difesa e disposto per il 36enne il ricovero per 10 anni in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.