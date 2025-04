Milano, maxi-blitz della polizia contro le rapine in strada e sui mezzi pubblici: tra i reati contestati anche l'associazione a delinquere

Dalle prime ore della mattina è in corso a Milano un maxi-blitz della polizia che sta eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri. L'operazione nasce da un'attività di indagine sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi negli ultimi mesi. Agli arrestati per una lunga serie di rapine accadute per strada, nelle stazioni delle metro e a bordo altri mezzi pubblici è contestata l'associazione per delinquere, la ricettazione e il riciclaggio. Tra gli indagati ci sono anche diversi minorenni.