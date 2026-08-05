Milano, incendio coinvolge tredici auto: evacuato anche un albergo
Centotrenta persone dell'hotel sono state fatte uscire dalla struttura e poi fatte rientrare successivamente. Nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto, per bloccare la strada, è giunta anche la polizia locale mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato
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A Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada, nei pressi della Stazione Centrale, danneggiando svariate altre macchine e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine, le fiamme hanno completamente carbonizzato cinque auto e ne hanno danneggiato altre otto.
L'incendio è accaduto intorno alle 5:30 in via Mauro Macchi, all'altezza del civico 38, dove erano state segnalate tre auto in fiamme. Ma quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a tredici vetture. A causa dei fumi, 130 persone dell'hotel evacuato a scopo precauzionale sono state fatte uscire dalla struttura e poi fatte rientrare successivamente. Nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto, per bloccare la strada, è giunta anche la polizia locale mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato.