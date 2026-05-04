Milano, brusca frenata della metro in centro: contusi e feriti

Diversi passeggeri sono rimasti contusi, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40. Sul posto oltre al 118 è intervenuto il 118 per prestare soccorso ai vari feriti e contusi. Al momento, non risultano feriti gravi.