Milano, braccio incastrato tra le porte di un tram: 29enne trascinata per 40 metri
La donna stava tentando di raggiungere i suoi due figli che erano saliti sul mezzo dalla porta posteriore
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Una donna filippina di 29 anni ha vissuto attimi di terrore domenica pomeriggio a Milano. La 29enne è rimasta incastrata con un braccio tra le porte di un tram mentre stava tentando di raggiungere i suoi due figli, saliti sul mezzo dalla porta posteriore. Il conducente, non accortosi del fatto che la donna si trovasse ancora a terra, ha ripreso la marcia e l'ha trascinata per una quarantina di metri. Determinante è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri i cuoi uomini hanno provveduto a bloccare il mezzo azionando le sirene. La sfortunata, medicata sul posto e poi trasportata in ospedale, se l'è cavata con alcune escoriazioni.
La dinamica del fatto
Senza aspettare la loro mamma, i due figli della 29enne sono saliti a bordo del tram dalla porta posteriore. La donna, che li stava seguendo, è rimasta incastrata con il braccio tra le porte del mezzo nel tentativo di raggiungerli. Il tram ha ripreso la marcia e la giovane è stata trascinata per una quarantina di metri procurandosi qualche escoriazione, oltre alla paura. La donna è stata salvata dai militari dell'Arma che, durante una pattuglia, si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno prontamente acceso sirene e lampeggianti e provveduto a fermare la corsa del tram. La 29enne è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico.