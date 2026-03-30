Milano, braccio incastrato tra le porte di un tram: 29enne trascinata per 40 metri

Senza aspettare la loro mamma, i due figli della 29enne sono saliti a bordo del tram dalla porta posteriore. La donna, che li stava seguendo, è rimasta incastrata con il braccio tra le porte del mezzo nel tentativo di raggiungerli. Il tram ha ripreso la marcia e la giovane è stata trascinata per una quarantina di metri procurandosi qualche escoriazione, oltre alla paura. La donna è stata salvata dai militari dell'Arma che, durante una pattuglia, si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno prontamente acceso sirene e lampeggianti e provveduto a fermare la corsa del tram. La 29enne è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico.