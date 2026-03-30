IL MEZZO BLOCCATO DAI CARABINIERI

Milano, braccio incastrato tra le porte di un tram: 29enne trascinata per 40 metri

La donna stava tentando di raggiungere i suoi due figli che erano saliti sul mezzo dalla porta posteriore

30 Mar 2026 - 16:36
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Una donna filippina di 29 anni ha vissuto attimi di terrore domenica pomeriggio a Milano. La 29enne è rimasta incastrata con un braccio tra le porte di un tram mentre stava tentando di raggiungere i suoi due figli, saliti sul mezzo dalla porta posteriore. Il conducente, non accortosi del fatto che la donna si trovasse ancora a terra, ha ripreso la marcia e l'ha trascinata per una quarantina di metri. Determinante è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri i cuoi uomini hanno provveduto a bloccare il mezzo azionando le sirene. La sfortunata, medicata sul posto e poi trasportata in ospedale, se l'è cavata con alcune escoriazioni. 

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La dinamica del fatto

 Senza aspettare la loro mamma, i due figli della 29enne sono saliti a bordo del tram dalla porta posteriore. La donna, che li stava seguendo, è rimasta incastrata con il braccio tra le porte del mezzo nel tentativo di raggiungerli. Il tram ha ripreso la marcia e la giovane è stata trascinata per una quarantina di metri procurandosi qualche escoriazione, oltre alla paura. La donna è stata salvata dai militari dell'Arma che, durante una pattuglia, si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno prontamente acceso sirene e lampeggianti e provveduto a fermare la corsa del tram. La 29enne è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. 

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