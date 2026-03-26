Milano, diciottenne accoltellato durante una rapina

Un diciottenne egiziano è stato trovato in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un'arma bianca durante una rapina. Secondo la vittima, ad aggredirla sono stati tre giovani nordafricani che lo hanno colpito con un coltello. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che stanno svolgendo le indagini con il coordinamento della Procura di Monza. Il giovane è apparso vigile e non è in pericolo di vita all'ospedale NIguarda di Milano.