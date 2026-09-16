Bimba di due anni morta in ospedale a Milano: tre medici di Rho indagati | Era stata curata per mal di pancia e nausea, poi il decesso
La piccola, presa in carico all'ospedale di Rho, era stata trasferita d'urgenza al Buzzi dopo l'aggravamento delle condizioni. Dopo l'analisi delle cartelle cliniche, si è proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia
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Tre medici dell'ospedale di Rho sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di due anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La pm milanese, Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
Cosa è successo
La piccola era arrivata nella serata dell'8 settembre al Buzzi, l'ospedale dei bambini di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per mal di pancia e forte nausea. Il trasferimento si è reso necessario per un improvviso aggravarsi della situazione: con il passare delle ore la situazione è precipitata, fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d'urgenza al Buzzi: nonostante i tentativi di salvarle la vita, la piccola non ce l'ha fatta. Ai medici non è rimasto che constatare la morte.
Bertolaso: "Evento estremamente doloroso"
Sulla vicenda sono intervenute anche la direzione generale Welfare di Regione Lombardia e l'Ats (l'ex Asl) Città Metropolitana di Milano che ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sul protocollo adottato per appurare se siano state o meno corrette. "Si tratta di un evento estremamente doloroso - ha dichiarato l'assessore regionale Guido Bertolaso - di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica".