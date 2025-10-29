Milano, abusi su un paziente 22enne: medico condannato a 4 anni

È stato condannato a quattro anni un ex medico di base accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. La pena è stata stabilita dall'undicesima sezione penale del Tribunale di Milano, davanti alla quale il medico è finito a processo per la seconda volta. A quanto ricostruito nelle indagini della polizia, l'uomo infatti era stato già condannato a tre anni di reclusione dalla nona sezione penale milanese per abusi sessuali su un altro giovane paziente, venendo sottoposto anche una misura interdittiva dalla professione che però era terminata. Il 19 luglio del 2024 avrebbe poi abusato del 22enne, che si era presentato al centro medico dell'Asl di Corsico per ottenere un certificato di sana e robusta costituzione che gli serviva per l'attività sportiva.