Messina, 120mila fuochi d'artificio in due depositi clandestini: un arresto

La guardia di finanza di Messina ha arrestato una persona dopo aver sequestrato oltre 120mila fuochi d'artificio, per un peso complessivo di più di quattro tonnellate, stoccati in due depositi clandestini. Le Fiamme Gialle messinesi hanno inoltre denunciato diversi giovani. La scoperta è avvenuta consultando vendite promozionali di fuochi di artificio sui social, le quali hanno permesso di risalire a un deposito non autorizzato in un vecchio casolare. Al suo interno sono stati rinvenuti oltre 4.200 chili di materiale esplodente, con all'interno 580 chili di polvere pirica, il tutto senza licenza di pubblica sicurezza.