Mattarella: "Papa ha indicato strada per orizzonte di pace"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio a Papa Francesco.

"La comunità internazionale guarda con vivo interesse al suo operato e alle sue parole, che tracciano la strada maestra per assicurare all'umanità un orizzonte di pace e di autentico sviluppo". Il capo dello Stato ha poi aggiunto: "Il suo magistero, teso all'eliminazione delle disuguaglianze e al sostegno alle frange più vulnerabili delle nostre società, ha segnato profondamente questo decennio e sono certo che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per i governi, per le organizzazioni internazionali e per moltitudini di credenti e non credenti".