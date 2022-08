Senigallia (Ancona), treno turistico investe donna in bici: grave

A Senigallia (Ancona) una donna in bici è rimasta gravemente ferita dopo che è stata investita da un trenino turistico.

Soccorsa, è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice rosso per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto si è recata la polizia stradale per svolgere tutti i rilievi al fine di accertare la dinamica dell'incidente.