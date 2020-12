Ancona, uomo precipita da parapetto nave in costruzione: morto

ansa

Un uomo è precipitato dal parapetto di una nave in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona ed è morto sul colpo. Non si ancora se si tratti di un operaio o un capo cantiere: è volato giù da una balconata della Viking, nave da crociera ancora in costruzione. Inutili i soccorsi. La polizia indaga per capire se si tratti di un suicidio o di un incidente sul lavoro.