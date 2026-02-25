Mantova, 56enne trovato impiccato in casa durante lo sfratto

Un uomo di 56 anni è stato trovato impiccato nella sua abitazione a Casalmoro, in provincia di Mantova. A fare la tragica scoperta l'ufficiale giudiziario che doveva procedere a uno sfratto esecutivo: dopo essere entrato nell'abitazione trovata aperta, ha rinvenuto il corpo senza vita e ha chiamato i carabinieri. Sul posto, alle 11 di mercoledì mattina, sono arrivati i militari della Stazione di Castel Goffredo insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. C'erano già stati due precedenti tentativi di sfratto per morosità, avvenuti lo scorso 29 ottobre e 29 gennaio. L'uomo era un operaio, separato e padre di due figlie. Dopo la ricostruzione dei fatti e i rilievi di legge, la salma è stata restituita ai familiari.