Manifestazioni contro il ddl Bongiorno: "Senza consenso è stupro"

Associazioni in piazza per la mobilitazione contro il Ddl Bongiorno. A Roma numerose le ragazze e i ragazzi che hanno protestato e urlato slogan in piazza SS.Apostoli. Un corteo nazionale è previsto per il 28 febbraio da piazza della Repubblica a Roma. Durante la manifestazione in corso a Milano contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale è stato lanciato lo sciopero studentesco del 9 marzo con un corteo che partirà da largo Cairoli.