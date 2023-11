Manifestazione studenti a Milano degenera: vernice contro banche e negozi

Nel corso del corteo degli studenti per le vie del centro di Milano la situazione è andata per qualche minuto fuori controllo.

Quando i manifestanti sono passati per via Manzoni, hanno iniziato a lanciare palloncini riempiti di vernice rossa contro le vetrine di banche e di alcuni negozi di abbigliamento. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nel capoluogo lombardo e maggiori attese per i mezzi pubblici (alcune linee sono state deviate).