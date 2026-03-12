Manifestanti bloccano treno merci con mezzi militari alla stazione di Pisa

Alcune decine di manifestanti della sinistra radicale e dell'area antagonista hanno paralizzato il traffico ferroviario alla stazione di Pisa dopo avere bloccato un treno merci, in transito al binario 3, che trasporta mezzi militari. La circolazione ferroviaria è stata interrotta. I manifestanti hanno occupato il binario dove si trova il treno merci. Sul posto le forze dell'ordine sono intervenute per monitorare la situazione. Al momento non si registrano tensioni.