Grandinata su Milano, esonda il Seveso | Evacuate 150 persone in Valtellina

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano e sull'hinterland. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Al momento non si hanno notizie di particolari incidenti o problemi, oltre naturalmente a quelli di chi si trova per strada, a piedi, e che cerca riparo dentro androni e sotto balconate, e di chi, in macchina, per prudenza, si è fermato attendendo che spiovesse. "Piccola esondazione" del fiume Seveso.

Paura per una frana, 150 evacuati in Valtellina - Preoccupa in Valtellina la frana di Canargo, a circa 900 metri sul Lesina, e 150 persone sono state evacuate con l'intervento di protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Paura anche a Delebio, dove 50 persone sono state allertate sempre per il rischio frana. Il sindaco del paese han fatto un sopralluogo sul luogo della frana proprio in vista di possibili smottamenti dovuti alle forti precipitazioni che stanno cadendo sull'area. La frana in Val Canargo è presente da decenni ma il Lesina si è molto ingrossato e la frana si è spostata di diversi metri.



Allagamenti a Milano - Garage e cantine si sono allagati e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. La forte pioggia che si è abbattuta su Milano ha causato una "piccola esondazione del Seveso", verificatasi intorno alle 9.55 e rientrata alle 10.15. Lo ha comunicato il comune di Milano in una nota.



L'amministrazione sottolinea come resti alta l'attenzione "per la possibilità di una seconda ondata di piena dovuta alle piogge a carattere temporalesco che proseguono a nord di Milano", si legge. A metà mattinata di sabato risulta chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani. MM servizi idrici, Protezione civile, Polizia Locale e Amsa, fa sapere il comune di Milano, sono al lavoro per liberare le strade nel minor tempo possibile. Resta attivo il monitoraggio.