Maltempo, colpo di coda dell'inverno: danni ed emergenze in tutta Italia

Colpo di coda dell'inverno: temperature in picchiata, venti di burrasca e neve sull'Italia. Allerta gialla in nove regioni. A Pordenone le raffiche hanno raggiunto i 147 chilometri orari. A Genova una donna è stata colpita alla testa da un ramo di pino. Rimangono chiusi parchi e cimiteri per il forte vento. Quasi 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lombardia. Nevicate sull'Appennino anche a bassa quota: una bufera si è abbattuta tra Bologna e Modena, dove sono stati registrati fino a 40 centimetri di neve. Mareggiate sulle coste, con onde alte 10 matri in Sardegna. Allarme di Coldiretti: la grandine in Puglia mette in ginocchio la produzione florovivaistica.