Maltempo, allerta gialla in sei Regioni del Centro-sud

In sei Regioni d'Italia - Calabria, Campania, Lazio, Molise, Umbria e Sicilia - è stata emessa un'allerta gialla per il maltempo. Venerdì un violento nubifragio ha colpito Siracusa, dove sono state evacuate cinque famiglie e un 75enne è morto per infarto, mentre un'altra persona è rimasta folgorata ed è ora ricoverata. Allagamenti anche a Pozzuoli, nel Napoletano.