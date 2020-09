Maltempo, allerta gialla in quattro regioni del Sud

Allerta gialla per il maltempo nella giornata di martedì in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Lunedì colpite in particolare Toscana a Campania, specialmente le aree tra Salerno e Avellino: a Sarno sono state evacuate circa 250 persone, a causa di smottamenti che hanno portato a valle fango e detriti. Previsto soleggiato al Nord e al Centro.