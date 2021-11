Maltempo, allerta arancione in Sardegna e Basilicata

La Protezione civile dirama l'allerta arancione per il maltempo in Sardegna e Basilicata; gialla in altre sette regioni d'Italia, attraversata dal ciclone mediterraneo Blas: Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. Domenica un anziano è morto nel sud della Sardegna, travolto da acqua e fango nella sua auto sulla costa del Sulcis.