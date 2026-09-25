Malpensa, Marina Berlusconi: "Per l'aeroporto non c'è nome migliore di Silvio Berlusconi"

Da oggi venerdì 25 settembre l'aeroporto milanese di Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi. A margine della cerimonia arrivano le parole di Marina Berlusconi. "Malpensa è un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo - dice -. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili".