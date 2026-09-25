Oggi l'intitolazione

Malpensa, Marina Berlusconi: "Per l'aeroporto non c'è nome migliore di Silvio Berlusconi"

"E' stato un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti" dice la presidente di Fininvest e di Mondadori

25 Set 2026 - 13:16
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Da oggi venerdì 25 settembre l'aeroporto milanese di Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi. A margine della cerimonia arrivano le parole di Marina Berlusconi. "Malpensa è un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo - dice -. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili".  

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Orgoglio ed emozione

  "La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni", ha aggiunto la presidente di Fininvest e di Mondadori Editore.

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