Lunedì dell'Angelo, Papa Leone: "Il Vangelo raggiunga chi è oppresso dalla malvagità"

Nella giornata del Lunedì dell'Angelo, Papa Leone XIV ha guidato, da Piazza San Pietro, la preghiera del Regina Caeli e ha rivolto un potente appello affinché il Vangelo della Pasqua raggiunga chi è oppresso dalla malvagità e dalla guerra. "Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell'istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Quando viene proclamata nel mondo, infatti, la Buona Novella rischiara ogni ombra, in ogni tempo".